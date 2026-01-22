إعلان

انهيار والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها بالحامدية الشاذلية (صور)

كتب : هاني صابر

06:42 م 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انهيار والدة ريهام عاصم في عزاء ابنتها (3)
  • عرض 4 صورة
    انهيار والدة ريهام عاصم في عزاء ابنتها (2)
  • عرض 4 صورة
    انهيار والدة ريهام عاصم في عزاء ابنتها (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهارت والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقالت والدة ريهام في عزاء ابنتها: " "يا قلب أمك، بنتي الوحيدة راحت مني، وخلصوا عليها، موتوا بنتي وعمري..عايزة بنتي ترجعلي تاني".

ورحلت الاستايلست ريهام عاصم عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة.

وأشرفت الاستايلست ريهام عاصم كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت فيها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.

والدة الاستايلست ريهام عاصم وفاة الاستايلست ريهام عاصم عزاء الاستايلست ريهام عاصم مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين انهيار والدة ريهام عاصم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار
أخبار مصر

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
سينما

ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
أخبار مصر

وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك