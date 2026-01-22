انهارت والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقالت والدة ريهام في عزاء ابنتها: " "يا قلب أمك، بنتي الوحيدة راحت مني، وخلصوا عليها، موتوا بنتي وعمري..عايزة بنتي ترجعلي تاني".

ورحلت الاستايلست ريهام عاصم عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة.

وأشرفت الاستايلست ريهام عاصم كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت فيها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.