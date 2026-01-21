إعلان

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور مسيئة لها

كتب : هاني صابر

11:41 م 21/01/2026 تعديل في 22/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز من أحدث ظهور (3)
  • عرض 15 صورة
    إطلالة ياسمين عبد العزيز في حفل جوائز The Best (1)
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز من أحدث ظهور (2)
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز (3)
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز (1)
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز.._
  • عرض 15 صورة
    ياسمين عبد العزيز...1
  • عرض 15 صورة
    فيديو رقص ياسمين عبد العزيز
  • عرض 15 صورة
    الفنانة ياسمين عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، رسالة جديدة لكل من وراء الحملات الإلكترونية التي تستهدف شقيقته وتحاول تشويه صورتها.

ونشر وائل، بوستر المسلسل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعة للبرومو ولا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويجيب حرقان".

وكان شقيق ياسمين عبدالعزيز، قال في تدوينة سابقة، عبر حسابه على فيسبوك: "هتتجاب أنت واللي وراك واللي مشغلينك وهحبسكم كلكم.. اتقل ده أنا مستني اللقطة دي من ٥ سنين.. ده كان كبيرك الضرب من تحت الحزام زي النسوان .. بس ربك أذن وغطاء الستر عنك اترفع... بكرة تنور صفحات وزارة الداخلية.. البلد فيها قانون".

على جانب آخر، أعربت ياسمين عبد العزيز، عن استيائها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على فيسبوك: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

وائل عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز فيسبوك وائل عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تكشف توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

الأرصاد تكشف توقعات حالة طقس الخميس
"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
"أخبار كاذبة".. ماكرون يرد على تصريحات ترامب في دافوس
شئون عربية و دولية

"أخبار كاذبة".. ماكرون يرد على تصريحات ترامب في دافوس
ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا
شئون عربية و دولية

ترامب: أنا ديكتاتور والديكتاتورية مطلوبة أحيانا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام