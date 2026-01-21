"كل سنة وأنت حبيبي".. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وجه الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، رسالة جديدة لكل من وراء الحملات الإلكترونية التي تستهدف شقيقته وتحاول تشويه صورتها.

ونشر وائل، بوستر المسلسل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعة للبرومو ولا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويجيب حرقان".

وكان شقيق ياسمين عبدالعزيز، قال في تدوينة سابقة، عبر حسابه على فيسبوك: "هتتجاب أنت واللي وراك واللي مشغلينك وهحبسكم كلكم.. اتقل ده أنا مستني اللقطة دي من ٥ سنين.. ده كان كبيرك الضرب من تحت الحزام زي النسوان .. بس ربك أذن وغطاء الستر عنك اترفع... بكرة تنور صفحات وزارة الداخلية.. البلد فيها قانون".

على جانب آخر، أعربت ياسمين عبد العزيز، عن استيائها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على فيسبوك: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".