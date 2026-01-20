كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

دعم عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنانة لقاء الخميسي، بعدما ردت لأول مرة على أزمة طلاق زوجها محمد عبد المنصف من الفنانة إيمان الزيدي، حيث كشفت الأخيرة عن انفصالهما بعد زواج دام لسنوات، وأثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

أعادت لقاء الخميسي نشر العديد من رسائل الدعم عبر خاصية الاستوري على انستجرام منها: "يا لولو إنتي اطيب قلب ربنا يخليكوا لبعض أحلى عيلة متجمعين دايما يارب على خير وصحة وسعادة بعيد عن أي مشاكل"، "كل الاحترام ليكي ولحكمتك وقوتك واتزانك ومسامحتك"، "تمنياتنا بالسعادة والحب، فخورة بالمرأة القوية"، "لولو حبيبتي الأصيلة والجميلة من جوه وبره مبسوطة بقوتك وبقرارك"، "ربنا يحميكم من كل شر".

أول رد من لقاء الخميسي على انفصال محمد عبد المنصف

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت متابعيها منشورًا طويلًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ويعد هذا أول رد رسمي صريح مع أزمة طلاق زوجها محمد عبد المنصف.

ونشرت لقاء مقطع فيديو يضم صورًا تجمعها بزوجها وأبنائها، وكتبت: "الدنيا بتختبرنا دايمًا وأبدًا، أيام بتسعدنا وأيام تتبعدنا وتزعلنا وتجرحنا، وبنتوه مع نفسنا، الحكمة بتظهر من قلب الحزن، وبنقعد نفكر، إيه الصح وإيه الغلط، وهل اللي عدينا بيه شر ولا خير".

وتابعت: "مع الوقت، ولما النفس تهدى والعقل يفكر والقلب يدق، بنكتشف إن كلنا بنغلط وبنتوه شوية في وسط الزحمة، في ناس بتغلط وتكمل في الغلط، وفي ناس بتغلط وترجع لحكمتها وتتندم وتصحح الخطأ، خطائين وخير الخطائين التوابين، ما فيش حد ما بيغلطش، بس القوي الحقيقي بيعترف بالغلط ويرجع لصوابه، ربنا فتحلنا باب المغفرة والسماح".

وأضافت: "شكرًا من قلبي لكل إنسان دعمني ووقف جنبي وطبطب عليا، وشكرًا لكل أصدقائي المقربين اللي وقفوا جنبي، وكل من دعمني من أصدقاء السوشيال ميديا اللي نوروا حياتي بالمحبة وطبطبوا على قلبي ودعولي دعوة حلوة".

واختتمت لقاء حديثها برسالة للسيدات: "آخر حاجة هقولها أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت العمرانة، وأقوى حاجة في الدنيا إننا نحافظ على حياتنا ونحارب على بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام، كلنا بنغلط، وبنندم ونرجع لصوابنا، ونرجع ببداية جديدة مليانة شغف وحب وسلام وراحة، لكل ست وربة منزل، حافظي على بيتك وعيلتك بكل قواكي وأوعي تدي الفرصة لأي إنسان إنه يهدم بيت العيلة. بحبكم من كل قلبي أصدقائي وعيلتي الكبيرة".

إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

أعلنت الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها حارس مرمى منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف وكتبت إيمان الزيدي: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام 7سنوات".

لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات على لسانها بشأن انفصال زوجها

نفت الفنانة لقاء الخميسي الإدلاء بأي تصريحات تخص انفصال زوجها عن الفنانة إيمان الزايدي.

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": " أي فيديوهات أو تصريحات على لسان الفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة بالمرة، لم يتم إجراء أي تصريحات صحفية أو نشر فيديوهات، نرجو احترام خصوصية وحساسية الموقف".

أعمال تنتظر عرضها لقاء الخميسي قريبا

تشارك لقاء الخميسي الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

