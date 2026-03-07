وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي ومميز.

ومن المتوقع، وفق بيان اليوم، أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار ، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تم توقيع عقد الشراكة في مقر شركة العاصمة الإدارية من قبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مسبقًا في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.

وتابع: نحن نعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي استراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن الشراكة مع بولاريس باركس تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة، وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، على أهمية هذا المشروع قائلًا: يمثل مجمع بولاريس العاصمة الجديدة توسعًا استراتيجيًا محوريًا ضمن مسيرة شركتنا الممتدة لما يقرب من 20 عامًا في السوق المصري؛ فدخولنا العاصمة الجديدة هو تأكيد على ثقتنا المطلقة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وقدرتنا على استقطاب كبرى الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة تشغيلية ذكية بمعايير عالمية تضع مصر كوجهة صناعية تنافسية في المنطقة.

وأضاف: نستهدف من خلال هذا المجمع استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية، ليكون هذا المشروع بمثابة مجتمع صناعي متكامل يجمع تحت سقفه نخبة من رواد الصناعة في مختلف القطاعات.

وأضاف المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: رؤيتنا في هذا المشروع تتجاوز مفهوم تطوير الأراضي الصناعية؛ فنحن نعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية المتقدمة لضمان كفاءة تشغيلية قصوى للمستثمر منذ اللحظة الأولى

وختم قائلًا: هذا المجمع، لا يهدف فقط إلى خلق آلاف فرص العمل، بل تم تصميمه ليكون منصة انطلاق للمصنعين نحو الأسواق العالمية، بما يسهم بشكل مباشر في تعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير، تماشيًا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة الجديدة.

