" مع الأهرامات وأبو الهول".. ويل سميث ينشر صور جديدة من كواليس زيارته لمصر

كتب : مصراوي

09:01 م 20/01/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كواليس زيارة ويل سميث لمصر
  عرض 8 صورة
    ويل سميث أمام الأهرامات
  عرض 8 صورة
    ويل سميث في لقطة طريفة مع أبوالهول
  عرض 8 صورة
    ويل سميث في منطقة الأهرامات
  عرض 8 صورة
    ويل سميث مع جمهوره ومحبيه
  عرض 8 صورة
    ويل سميث مع الأصدقاء
  عرض 8 صورة
    ويل سميث منبهرا بعظمة الأهرامات

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي، ويل سميث نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديوهات من زيارته الأخيرة لمصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

ظهر ويل سميث في جولة خاصة داخل الأهرامات، كما ظهر رفقة عدد من الجمهور والمحبين، إلى جانب تجوله في منطقة الأهرامات منبهرا بعظمة التاريخ الفرعوني وكتب: "عطلة نهاية الأسبوع في مصر".

أعمال تعرض حاليا لويل سميث

بدأ عرض مسلسل ويل سميث الجديد بعنوان "Pole To People" على منصة "ديزني"، وهو مسلسل وثائقي حول خوض ويل سميث تحديات متنوعة على مدار 100 يوم، متنقلاً من قطب إلى آخر، برفقة علماء ومستكشفين وخبراء محليين، متسلقاً الجبال، وغائصاً تحت الجليد، ومواجهاً المخلوقات البرية.

أفلام ينتظر عرضها ويل سميث قريبا
يشارك ويل سميث بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الجريمة "The Council"، وفيلم الأكشن "Fast and Loose".

