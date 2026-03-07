إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بختام تعاملات اليوم السبت؟

كتب : ميريت نادي

05:30 م 07/03/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 7-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

سجل سعر الذهب عيار 14 عند 4820 جنيهًا للجرام

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 6197 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 7230 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 8262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 57840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256948 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 413100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

