الصور الأولى من عزاء شقيق الفنانة شيرين بمسجد المشير

عزاء شقيق الفنانة شيرين يوم الثلاثاء المقبل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع، عقب صلاة المغرب

أقيم مساء اليوم،الثلاثاء، عزاء شقيق الفنانة شيرين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

واستقبل أفراد من أسرة الراحل الوافدين والمعزيّن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة.

توفي عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

وظهرت الفنانة شيرين في حالة انهيار أثناء توديع شقيقها إلى مثواه الأخير.