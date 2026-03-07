نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديوجراف عن أهمية المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، والتي تشتمل على 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية).

واستعرضت الوزارة، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، وتحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات، وخفض استهلاك الوقود، والمحافظة على البيئة الطبيعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة في التشغيل.

بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق عائد اقتصادي نتيجة توفير استهلاك الوقود وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتقليل استخدام السيارات الخاصة، كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع، ثم أثناء تشغيل الخط بعد دخوله الخدمة.

وكذلك يساهم المشروع في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

كما سيحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، ومستقبلًا مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب، ومع خط القطار السريع الرابع في محطة أبو قير الجديدة.

جدير بالذكر أنه جارٍ دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/ مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار علوي، ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 طريق الإسكندرية/ مطروح)، وتشتمل على 22 محطة، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

كما جارٍ التخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط، والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب، ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

