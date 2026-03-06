إعلان

صاحب المحل كشفها.. القبض على سيدة بحوزتها 3 غوايش مقلدة وفاتورة مزورة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

05:09 م 06/03/2026

ضبط سيدة - تعبيرية

تمكن رجال الشرطة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، من القبض على سيدة أثناء محاولتها بيع كمية من المشغولات الذهبية المغشوشة داخل سوق الصاغة، وذلك بعد الاشتباه في المضبوطات التي كانت بحوزتها أثناء عرضها للبيع داخل أحد محال الصاغة بالمدينة.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا من صاحب محل ذهب بمنطقة الصاغة، بوجود سيدة بحوزتها كمية من المشغولات الذهبية " 3 غوايش" تعرضها للبيع وهذه المشغولات مغشوشة.

وانتقلت قوة من الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ واصطحبت السيدة والمضبوطات إلى مركز شرطة كوم امبو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن السيدة توجهت إلى أحد محال الصاغة داخل سوق الصاغة بمدينة كوم أمبو، وبحوزتها "3 غوايش ذهب، وعند عرضها على صاحب المحل لفحصها، اكتشف أنها مغشوشة وأن الفاتورة التى معها مزورة.

وتواصل صاحب المحل مع رجال الشرطة وأبلغهم بالواقعة، حيث تمكنت القوات من ضبط السيدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

