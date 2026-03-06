أصدرت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي، كتابًا جديدًا بعنوان "نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا"، من تأليف الدكتور محمود سالم الشيخ، ويوثق مجموعة نادرة من الكنوز المصحفية التي تحتضنها مدينة فلورنسا الإيطالية عبر عصور تاريخية مختلفة.

منهج بحثي جديد لتوثيق التراث

يقع الكتاب في 340 صفحة، ويقدم دراسة وصفية وتوسعة لـ 67 مخطوطًا مصحفيًا، مزودة بصور عالية الجودة لكل نسخة.

وأكدت آنا ريتا فانتوني، مديرة المكتبة اللورنسية السابقة، في تصديرها للكتاب، أن هذا الفهرس يمثل إسهامًا عظيمًا في دراسة النصوص العربية وتوثيق وجودها في إيطاليا، خاصة وأن المخطوطات العربية في فلورنسا دُرست سابقًا بطريقة وصفها الكتاب بأنها كانت "عشوائية" وتفتقر لبيبليوغرافيا محددة.

خريطة المخطوطات الـ 67 في مكتبات إيطاليا

يعرض الكتاب بالتفصيل توزيع هذه النفائس على ثلاث مكتبات عامة كبرى في فلورنسا هي، المكتبة اللورنسية والتي تضم النصيب الأكبر بواقع 52 مخطوطًا، ثم المكتبة الريكارديانية وتضم 9 مخطوطات ضمن مجموعتها الشرقية، إلى جانب المكتبة الوطنية المركزية وتضم 6 مخطوطات تنتمي لمجموعة المقتنيات النادرة.

أسرار المقتنيات الشرقية ومطبعة "ميديشي"

ويكشف الإصدار الجديد عن الجذور التاريخية لهذه المجموعات، مشيرًا إلى أن غالبية مصاحف المكتبة اللورنسية تعود إلى مقتنيات عائلة "ميديشي" الشهيرة، والتي ارتبطت بمشروع "المطبعة الميديشية" التي تأسست لطباعة النصوص باللغات الشرقية.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة بصرية وفنية، حيث يصف بدقة نوع الورق، والخطوط، والألوان، والزخارف، وعلامات التقسيم، وصولاً إلى أغلفة المصاحف، مما يظهر تنوعًا جليًا في المدارس الفنية التي أنتجت هذه المصاحف عبر العصور، ويضع بين أيدي الدارسين مرجعًا لا غنى عنه في الدراسات المستقبلية.