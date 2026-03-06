مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

رسالة غامضة من لاعب المقاولون العرب بعد فوز الأهلي (صورة)

كتب : هند عواد

02:17 م 06/03/2026

محمد عنتر، لاعب المقاولون العرب

أثار محمد عنتر، لاعب المقاولون العرب، الجدل برسالة غامضة، بعد فوز الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

فاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وفي الدقيقة 52 من اللقاء، سجل أحمد ولد باهية هدف التعادل للمقاولون العرب، إلا أن حكم تقنية الفيديو ألغاه بسبب التسلل.

ونشر محمد عنتر، صورتين من مباراتي الأهلي ضد زد والمقاولون العرب، واللاتي شهدتا إلغاء هدفي ضد الأحمر بسبب التسلل.

وكان زد تقدم على الأهلي بهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1-1، لكن ألغي بسبب التسلل.

تعليق مثير من محمد عنتر

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
بمشاركة مصر.. تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المقاولون العرب محمد عنتر الأهلي

