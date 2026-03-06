رسالة غامضة من لاعب المقاولون العرب بعد فوز الأهلي (صورة)

أثار محمد عنتر، لاعب المقاولون العرب، الجدل برسالة غامضة، بعد فوز الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

فاز الأهلي على المقاولون العرب، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وفي الدقيقة 52 من اللقاء، سجل أحمد ولد باهية هدف التعادل للمقاولون العرب، إلا أن حكم تقنية الفيديو ألغاه بسبب التسلل.

ونشر محمد عنتر، صورتين من مباراتي الأهلي ضد زد والمقاولون العرب، واللاتي شهدتا إلغاء هدفي ضد الأحمر بسبب التسلل.

وكان زد تقدم على الأهلي بهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1-1، لكن ألغي بسبب التسلل.

