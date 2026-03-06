أفاد مسؤولان أمريكيان بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت أعضاء في الكونجرس خلال جلسات مغلقة هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة كانت تنفذ عمليات في المنطقة الإيرانية التي تعرضت فيها مدرسة ابتدائية للقصف، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأطفال.

وقال المسؤولان لشبكة NBC News إن مسؤولي الإدارة أبلغوا المشرعين أيضًا بأنهم يعلمون أن الضربة التي استهدفت المدرسة لم تكن من تنفيذ إسرائيل.

وذكر المسؤولان أن مسؤولي الإدارة أقروا أمام المشرعين بأن القوات الأمريكية كانت تعمل في تلك المنطقة من إيران، دون تقديم تفسير بديل لاحتمال الجهة التي قد تكون نفذت الضربة.

ووفقًا للسلطات الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 168 شخصًا في مدرسة شجرة طيبة في بلدة ميناب جنوب إيران، بينما أشار بعض المسؤولين الإيرانيين إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرًا. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تجري تحقيقًا"، مضيفًا: "نحن بالطبع لا نستهدف المدنيين أبدًا، لكننا ننظر في إمكانية التحقيق في هذا الأمر".

كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين يوم الاثنين إن القوات الأمريكية "لن تستهدف مدرسة عن قصد".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني لإذاعة NPR إن الجيش الإسرائيلي "لا يعلم حاليًا بوجود أي عملية له في تلك المنطقة". كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق لشبكة NBC News عند طلب تحديثات يوم الجمعة.

وفي مقابلة مع شبكة NBC News يوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الصواريخ التي أصابت المدرسة كانت أمريكية"، لكنه لم يقدم دليلًا يدعم هذا الاتهام.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يكون "صاروخ إيراني ضال" قد تسبب في الحادث، أجاب عراقجي بالنفي.