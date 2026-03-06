في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستحدثة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، كشفت التحريات قيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة أسيوط بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها لدعوة المواطنين لتوظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة على العملات المشفرة مقابل وعود بعوائد مالية وعمولات.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وشريحتي خطوط هواتف محمولة، حيث تبين من فحص الهاتف احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، مؤكداً أنه كان يهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتحويله للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.