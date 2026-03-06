إعلان

نهاية "مستريح المراهنات".. ضبط شاب نصب المواطنين "بالموبايل"

كتب : مصراوي

03:14 م 06/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستحدثة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، كشفت التحريات قيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة أسيوط بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها لدعوة المواطنين لتوظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة على العملات المشفرة مقابل وعود بعوائد مالية وعمولات.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وشريحتي خطوط هواتف محمولة، حيث تبين من فحص الهاتف احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، مؤكداً أنه كان يهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتحويله للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب احتيال عملات مشفرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا
أخبار المحافظات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد
أخبار مصر

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران