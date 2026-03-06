إقبال كثيف في جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد (فيديو وصور)

نجح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب، اليوم الجمعة، في حل مشكلة عبور المواطنين أمام مول العابد بمركز طوخ في محافظة القليوبية، والتي كانت تمثل خطورة كبيرة على حياة الأهالي لسنوات طويلة.

وجاء حل الأزمة بعد تحركات النائب وتواصله مع المسؤولين، حيث جرى تيسير الإجراءات اللازمة لفتح منفذ آمن لعبور الأهالي القاطنين بعزب وقرى المنطقة، ومنها عزبة عليش ومنا وأبو حجر وحامد وقرى السفاينة ومجول والحصة، إضافة إلى المترددين على مول العابد والعاملين به.

وكانت المشكلة قد تفاقمت عقب إقامة سور على حرم السكة الحديد، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي عبر فتحة السور القديم الشرعية القائمة أمام عزبتَي عليش وأبو حجر، منذ سنوات عديدة، بشكل كامل، ما تسبب في معاناة كبيرة ومخاطر متكررة أثناء العبور، وسبق أن أدى إلى وقوع حوادث وإصابات وفقدان أرواح، ولم يتبقَّ أمام الأهالي سوى استخدام سلم المشاة، عقب تعديلات بجهود الأهالي.

وبتدخل النائب أحمد بدوي، تم تيسير إجراءات استخدام سلم المشاة وفتحه عبر سلم جانبي، لعبور السور الجديد، ليكون منفذًا آمنًا للأهالي، ما أسهم في إنهاء معاناة استمرت فترة طويلة.

وأكد بدوي للأهالي أنه سيتواصل مع الجهات المختصة للعمل على تمديد سلم المشاة ليتجاوز خطوط السكة الحديد بالكامل، وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن عبور المواطنين بصورة آمنة ويحافظ على أرواحهم.