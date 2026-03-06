شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل، مما أسفر عن إصابة 7 عمال .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بالقرب من مدخل قرية برطباط، مما أسفر عن إصابة عدد من العمال.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 7 عمال أثناء عودتهم من العمل.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.