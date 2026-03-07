الأكراد يرجحون شن عملية برية ضد إيران

كتب-عبدالله محمود:

قال أمين عام منظمة خبات الكردية الإيرانية إنهم لم يحسموا بعد قرار شن عملية برية ضد إيران، لكنها مرجحة جدًا.

وأكد أمين عام المنظمة في تصريحات لقناة قناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن الأمريكيين تواصلوا معهم عبر قنوات، ولم يتم عقد لقاء مباشر حتى الآن.

وأضاف أن الأمريكيين سألوا عما يجب فعله مع النظام الإيراني والخيارات المتاحة، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معهم عبر وسطاء حول إمكانية التعاون مستقبلا.

وأوضح أمين عام المنظمة، أنهم يتطلعون إلى دعم من الولايات المتحدة بأسلحة ومتفجرات ومعدات متقدمة.

وأكد أمين عام المنظمة، احترام المنظمة لسيادة إقليم كردستان، مشددًا على أنه لا ينبغي للإقليم أن يقف في طريقهم.

