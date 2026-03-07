إعلان

منظمة كردية: الأمريكيون تواصلوا معنا ونرجح شن عملية برية ضد إيران

كتب : عبدالله محمود

12:50 ص 07/03/2026

الأكراد يرجحون شن عملية برية ضد إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:
قال أمين عام منظمة خبات الكردية الإيرانية إنهم لم يحسموا بعد قرار شن عملية برية ضد إيران، لكنها مرجحة جدًا.
وأكد أمين عام المنظمة في تصريحات لقناة قناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن الأمريكيين تواصلوا معهم عبر قنوات، ولم يتم عقد لقاء مباشر حتى الآن.

وأضاف أن الأمريكيين سألوا عما يجب فعله مع النظام الإيراني والخيارات المتاحة، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معهم عبر وسطاء حول إمكانية التعاون مستقبلا.

وأوضح أمين عام المنظمة، أنهم يتطلعون إلى دعم من الولايات المتحدة بأسلحة ومتفجرات ومعدات متقدمة.

وأكد أمين عام المنظمة، احترام المنظمة لسيادة إقليم كردستان، مشددًا على أنه لا ينبغي للإقليم أن يقف في طريقهم.

اقرأ أيضًا:
وول ستريت: أمريكا وإسرائيل تدعمان سرا الأكراد داخل إيران

وجدد أمين عام منظمة خبات الكردية الإيرانية التأكيد على أنهم لم يحسموا بعد قرار شن عملية برية ضد إيران، لكنها تبقى مرجحة جدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكراد إيران حرب إيران إيران وأمريكا كردستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منظمة كردية: الأمريكيون تواصلوا معنا ونرجح شن عملية برية ضد إيران
شئون عربية و دولية

منظمة كردية: الأمريكيون تواصلوا معنا ونرجح شن عملية برية ضد إيران

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
أخبار مصر

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يتصدر الدوري.. نتائج مباريات أمس الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان