إيمان العاصي تستعرض إطلالتها في حفل "JOY AWARDS"

استعرضت الفنانة إيمان العاصي إطلالتها في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" الذي أقيم يوم السبت الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور كوكبة من ألمع النجوم حول العالم.

نشرت إيمان صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تلتقط صور تذكارية على السجادة اللافندر.

أعمال تعرض للفنانة إيمان العاصي

يعرض للفنانة إيمان العاصي حاليا مسلسل "قسمة العدل" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟

آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول ليلى التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج 10 أعوام، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

اقرأ أيضا:



منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي..موعد ومكان الجنازة والعزاء



"أنا ما بنبسط غير لصولا".. أصالة تشعل الجدل بسبب جائزة أنغام وعمرو أديب يدافع



