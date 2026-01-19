بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، زي القمر، حلويات، الفنانة المتألقة دايما بإطلالاتها، ملكة جمال العالم، أحلى آيتن".

يذكر أن، آيتن عامر تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.