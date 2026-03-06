معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والاتحاد في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري.



تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

دكة البدلاء

محمود الشناوي – السيد أسامة – عمر جابر – محمد السيد – أحمد ربيع – آدم كايد – أحمد شريف – سيف الجزيري – عدي الدباغ.