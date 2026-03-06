مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

0 0
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب : محمد عبد الهادي

08:57 م 06/03/2026

معتمد جمال المدير الفني الحالي لنادي الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والاتحاد في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري.


تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

دكة البدلاء
محمود الشناوي – السيد أسامة – عمر جابر – محمد السيد – أحمد ربيع – آدم كايد – أحمد شريف – سيف الجزيري – عدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
قضية تبادل زوجات.. علي جمعة يكشف عن واقعة نادرة وأغرب فتوى في حياته (فيديو)
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
"أهالي الحي الجدعان".. السفارة الألمانية بالقاهرة تشكر أهالي المطرية- فيديو
