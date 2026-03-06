"بورسعيد للصحة النفسية" تحصل على الجودة من هيئة "GAHAR"

رصدت عدسة موقع مصراوي 25 صورة توثق افتتاح معرض "أهلاً بالعيد" بمنطقة السبتية التابعة لحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وافتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "أهلاً بالعيد" بمنطقة السبتية التابعة لحي بولاق أبو العلا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي تنظيم المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

ويقام المعرض في إطار التعاون بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التموينية عالية الجودة بأسعار مخفضة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير بدائل اقتصادية آمنة للمستهلكين.

