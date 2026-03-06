أعلن التلفزيون الرسمي في إيران إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية داخل الكويت، في أحدث تطور ضمن موجة التصعيد العسكري المتسارع التي تشهدها المنطقة.

وجاء ذلك بعدما أفادت وكالة وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات جديدة في وسط الكويت، الجمعة، في وقت أعلنت فيه السلطات الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات تستهدف أجواء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن الدفاعات الجوية "تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء دولة الكويت".

وبحسب حصيلة أولية للهجمات الإيرانية التي طالت عددا من دول الخليج، فقد أسفرت الضربات عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم ثمانية في الكويت، وهم أربعة عسكريين أمريكيين، وجنديان كويتيان، إضافة إلى مدنيين اثنين.