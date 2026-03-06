إعلان

التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت

كتب : وكالات

05:16 م 06/03/2026

إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية داخل الكويت، في أحدث تطور ضمن موجة التصعيد العسكري المتسارع التي تشهدها المنطقة.

وجاء ذلك بعدما أفادت وكالة وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات جديدة في وسط الكويت، الجمعة، في وقت أعلنت فيه السلطات الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات تستهدف أجواء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن الدفاعات الجوية "تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء دولة الكويت".

وبحسب حصيلة أولية للهجمات الإيرانية التي طالت عددا من دول الخليج، فقد أسفرت الضربات عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم ثمانية في الكويت، وهم أربعة عسكريين أمريكيين، وجنديان كويتيان، إضافة إلى مدنيين اثنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج اجتماع أوروبي لإنهاء الحرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تهديدهن ووصفهن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني
كرة نسائية

بعد تهديدهن ووصفهن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني
إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
جنة الصائم

إمام المسجد النبوي يحذّر من تضييع العشر الأواخر: الانشغال بالهواتف في مواضع
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
كيف تحركت أسعار الذهب خلال أول أسبوع من الحرب الأمريكية الإيرانية؟
اقتصاد

كيف تحركت أسعار الذهب خلال أول أسبوع من الحرب الأمريكية الإيرانية؟
أحمد عزمي لـ"مصراوي": أفتقد أحاديث الشعراوي في رمضان ووجود والدتي
دراما و تليفزيون

أحمد عزمي لـ"مصراوي": أفتقد أحاديث الشعراوي في رمضان ووجود والدتي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان