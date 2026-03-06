إعلان

ضبط مصنع معسل ودخان بدون ترخيص بالدقهلية يحاول غش المستهلكين

كتب : صابر المحلاوي

09:03 م 06/03/2026

ضبط مصنع معسل ودخان بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة معسل الأدخنة بدون ترخيص بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

مضبوطات بالدخان والمعسل المجهول

أسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة تضمنت 26,040 طن دخان معسل، 4,500 طن تبغ سائب معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر، 7 طن عسل مستلزمات إنتاج، و4,000 عبوة فارغة كرتون مخصصة للتعبئة.

وأوضحت التحريات أن هذه المواد كانت معدة للطرح في الأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصنع، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة كافة ملابسات الواقعة.

الغش التجاري غش التبغ شرطة التموين

