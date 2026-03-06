تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد ميكروباص بمحافظة البحيرة بعد رصده وهو يقوم بتحميل ركاب بعدد يزيد عن الحمولة المقررة بأحد المواقف، وهو ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

السائق اعترف بعدم حيازته لرخصة القيادة وخطره على الركاب

وبالفحص تبين أن السيارة سارية التراخيص، بينما السائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكداً تحميله الركاب بشكل مخالف للقانون، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، مع استمرار الحملات المرورية لمراقبة المخالفين وضمان سلامة الركاب.