"مرتديًا قناع تووليت".. رامز جلال ينشر صورا مع الجمهور في حفل joy awards

كتب : معتز عباس

12:55 ص 19/01/2026 تعديل في 11:07 ص
    رامز جلال يلتقط صورا مع الجمهور
    رامز جلال على الريد كاربت
    رامز جلال في حفل جوي اووورد
    رامز جلال بقناة يشبه قناع تووليت

شارك الفنان رامز جلال متابعيه على السوشيال ميديا صورًا من مشاركته في joy awards 2026، الذي أقيم اليوم السبت 17 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورًا من الحفل ظهر بإطلالة جريئة ومختلفة، مرتديًا بدلة باللون الأزرق اللامع ويضع قناع رؤوس مدببة على الرأس.

وحرص رامز في الصور على التقاط صورًا تذكارية مع المصورين وجمهور الحفل الذين حضروا على الريد كاربت.

شهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.

رامز جلال السوشيال ميديا Joy Awards 2026 السعودية انستجرام رامز جلال

