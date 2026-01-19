محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة.

يمنى طولان

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها بإطلالة كاجوال، نشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

كندة علوش وزوجها عمرو يوسف

خطف الثنائي كندة علوش وزوجها عمرو يوسف الأنظار إليهم من خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة.

أصالة

نشرت الفنانة أصالة نصري صورًا من إطلالتها في الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا باللون الأسود.



عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه لقطة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحمل الأثقال داخل صالة الألعاب الرياضية.

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام من إطلالتها في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026، وظهرت بفستان محتشم وأنيق باللون الأحمر، واعتمدت غرة قصيرة ومكياجًا ناعمًا.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بنت أبوها دائمًا".

هدى المفتي

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار بإطلالتها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، وظهرت بفستان أنيق باللون الفضي اللامع.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهور صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر أثناء تواجدهم في حفل توزيع جوائز Joy Awards، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".