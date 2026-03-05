إعلان

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي محاولات تستهدف تركيا

كتب : أسماء البتاكوشي

04:07 م 05/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الخميس، تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة خفض التوتر وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية، محذرين من خطورة استمرار دائرة العنف وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال رفض مصر لأي محاولات تستهدف تركيا أو تمس سيادتها، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن المضايق البحرية الاستراتيجية، باعتبارها شرايين رئيسية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، محذراً من أن أي تعطيل للملاحة قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج تركيا بدر عبد العاطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
أخبار وتقارير

25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي
فيديوهات رمضان

دايما على بعض نسند.. "عم سامح" من فطار المطرية: مفيش فرق بين مسلم ومسيحي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور