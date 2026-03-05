وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي محاولات تستهدف تركيا

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الخميس، تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة خفض التوتر وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية، محذرين من خطورة استمرار دائرة العنف وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال رفض مصر لأي محاولات تستهدف تركيا أو تمس سيادتها، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن المضايق البحرية الاستراتيجية، باعتبارها شرايين رئيسية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، محذراً من أن أي تعطيل للملاحة قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الدولي.