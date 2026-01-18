محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من مشاركتها في حفل مهرجان Joy awards 2026 ، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية أمس السبت.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض طويل.

وتفاعلت الفنانة زينة مع الصور وعلقت: "طول عمرك جميلة".

كما نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة الجميلات"، "واو يخربيت الجمال"، "فستان تحفة"، "جميلة أوي".

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا، في فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

