بالصور.. 10 صور لـ درة خطفت بهما الأنظار من حفل Joy Awards

كتب - معتز عباس:

08:53 م 18/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    اطلالة الفنانة درة (1)
  • عرض 12 صورة
    درة تتالق على ريد كاربت حفل joyawards (1)
  • عرض 12 صورة
    إطلالة درة لحفل joyawards
  • عرض 12 صورة
    اطلالة الفنانة درة (2)
  • عرض 12 صورة
    درة تتألق قبل المشاركة في حفل جوي اوردز
  • عرض 12 صورة
    درة تتالق على ريد كاربت حفل joyawards (2)
  • عرض 12 صورة
    درة تستعد لحفل joyawards
  درة على الريد كاربت
    درة من حفل جوي اوردز (1)
  • عرض 12 صورة
    درة على الريد كاربت
  فستان درة
    درة من حفل جوي اوردز (2)
  • عرض 12 صورة
    فستان درة

خطفت الفنانة درة التونسية الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مشاركتها في حفل مهرجان جوري أوردز 2026.

ونشرت درة صورًا من استعدادها للمشاركة في الحفل وصورًا أخرى على الريد كاربت، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت درة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أسود طويل، تفاعل معها النجمات الفنانة شيماء سيف والفنانة ريم سامي.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "جميلة يا حبيبتي"، "الله يحميك ويسعدك"، "الجمال والشياكة"، "ولا غلطة"، "الحلوة إنتي".

أعمال درة الفنية
تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

Joy Awards درة

