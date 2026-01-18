بالصور.. 10 صور لـ درة خطفت بهما الأنظار من حفل Joy Awards

"فستان أسود".. جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة من حفل Joy Awards

خطفت الفنانة درة التونسية الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مشاركتها في حفل مهرجان جوري أوردز 2026.

ونشرت درة صورًا من استعدادها للمشاركة في الحفل وصورًا أخرى على الريد كاربت، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت درة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أسود طويل، تفاعل معها النجمات الفنانة شيماء سيف والفنانة ريم سامي.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "جميلة يا حبيبتي"، "الله يحميك ويسعدك"، "الجمال والشياكة"، "ولا غلطة"، "الحلوة إنتي".

أعمال درة الفنية

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

