هل عرقل الكونجرس تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران؟


كتب- محمد أبو بكر:

02:55 ص 05/03/2026

الكونجرس الأمريكي

حسم مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، موقفه من العمليات العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتنسيق مع إسرائيل ضد إيران، رافضًا مشروع قرار كان يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس العسكرية، وفق CNN.

وصوّت المجلس ضد مشروع القرار بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، ما أدى إلى إسقاط المقترح الذي كان يلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس قبل الإقدام على أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي ضد إيران، إذ جاء التصويت في أجواء انقسام حزبي شبه كامل، عكس حدة الجدل داخل المؤسسة التشريعية بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية في أوقات النزاعات الخارجية.

كان ترامب، حتى لو جرى تمرير القرار، سيواجه مسارًا تشريعيًا معقدًا في "الكابيتول هيل"، إذ يتطلب الخضوع لسلسلة تعديلات داخل مجلس الشيوخ، قبل الانتقال إلى مجلس النواب، فضلًا عن احتمال استخدام الرئيس حق النقض، ما يستلزم تصويت ثلثي الأعضاء لتجاوزه.

جاء موقف الجمهوريين الداعم للرئيس بعد انتقادات حادة وجهها ترامب إلى 5 من أعضاء حزبه كانوا قد أيدوا سابقًا مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب في ملف العمل العسكري تجاه فنزويلا، ما اعتُبر رسالة واضحة لتعزيز الانضباط الحزبي في التصويت الحالي.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب الأمريكي في المسألة ذاتها خلال جلسة تصويت مرتقبة الخميس، وسط توقعات بإمكانية تغير المواقف إذا طال أمد الحرب أو تصاعدت كلفتها السياسية والعسكرية.

