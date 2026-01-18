إعلان

"أميرة من ديزني".. هنا الزاهد تتألق في حفل Joy Awards (صور)

كتب - معتز عباس:

08:19 م 18/01/2026
    فستان لامع من هنا الزاهد
    إطلالة هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا ضمن مشاركتها في حفل Joy Awards 2026.

ونشرت هنا صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، استعرضت إطلالتها الأنيقة وسط تفاعل كبير من المتابعين.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "أميرة من ديزني"، "نورتي الحفلة"، "أجمل واحدة في الحفل"، "باربي وفراشة الحفل"، "وردة وأجمل وردة".

أعمال هنا الزاهد الفنية
وتغيب هنا الزاهد عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها الدرامي.
يذكر أن آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.

هنا الزاهد Joy Awards

