مع كوكبة من نجوم الفن.. تركي آل الشيخ من حفل JOY AWARDS 2026

كتب : سهيلة أسامة

11:12 ص 18/01/2026

تركي آل الشيخ ينشر صورة من حفل توزيع جوائز JOY AWA

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة من حفل توزيع جوائز JOY AWARDS 2026 في نسخته السادسة، والذي أُقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم ماجد الكدواني، الإعلامي عمرو أديب، محمد إمام، المخرج رامي إمام، المخرج محمد سامي، أحمد عز، وشيكو.

وشهد الحفل توافد عدد كبير من الفنانين والمشاهير وسط أجواء احتفالية مميزة، بالتزامن مع حضور إعلامي واسع وتفاعل كبير مع لحظات وصول النجوم وظهورهم الأول على السجادة الحمراء.

تركي آل الشيخ Joy Awards 2026 المملكة العربية السعودية حفل توزيع جوائز JOY AWARDS 202

