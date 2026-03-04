قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف متهم بالاتجار بمخدر الآيس في منطقة الشروق على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة إلى السجن 7 سنوات.

ودفع المحامي محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله لعدم صدورهما بإذن من النيابة العامة، استنادًا إلى برقيات أهلية المتهم للنائب العام، كما دفع بعدم معقولية واستحالة تصور الواقعة.

كما طالب الناظر بإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء تعديلات رئيس هيئة الدواء المصرية على جداول المخدرات.

حكم محكمة أول درجة ضد المتهم بالاتجار بالآيس

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس" في منطقة الشروق بالسجن المؤبد.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس "اندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار.