إعلان

حكم من الاستئناف بتخفيف عقوبة المتهم بالاتجار بالآيس في الشروق

كتب : أحمد عادل

12:51 م 04/03/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف متهم بالاتجار بمخدر الآيس في منطقة الشروق على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة إلى السجن 7 سنوات.
ودفع المحامي محمد سليم الناظر، دفاع المتهم، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله لعدم صدورهما بإذن من النيابة العامة، استنادًا إلى برقيات أهلية المتهم للنائب العام، كما دفع بعدم معقولية واستحالة تصور الواقعة.
كما طالب الناظر بإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء تعديلات رئيس هيئة الدواء المصرية على جداول المخدرات.
حكم محكمة أول درجة ضد المتهم بالاتجار بالآيس
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس" في منطقة الشروق بالسجن المؤبد.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس "اندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاتجار بمخدر الآيس السجن المؤبد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة