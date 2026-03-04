بصاروخ إيراني.. استهداف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط في قطر

أصاب صاروخ باليستي إيراني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد الجوية في قطر، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هناك إصابات جراء الهجوم، بحسب CNN.

كان مصدر، كشف بأن محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية داخل مجمع سفارة الولايات المتحدة في الرياض تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقال مسؤولون، إن طائرتين مسيّرتين تسببتا في أضرار هيكلية وتصاعد دخان داخل المجمع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.