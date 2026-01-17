إعلان

شاروخان وغادة عبد الرازق ومي عمر.. 20 صورة للنجوم بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026

كتب : مروان الطيب

08:00 م 17/01/2026
    الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن
    المستشار تركي ال الشيخ
    النجمة نيكول سابا
    النجمة حنان مطاوع
    إيمان-العاصى
    إيمان-العاصي
    أوسكار إسحق
    تركي ال الشيخ من حفل جوي أووردز
    الفنانة غادة عبد الرازق
    تيم حسن مع وفاء الكيلاني في حفل جوي أووردز
    حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2026
    تركي ال الشيخ مع ضيوف حفل جوي أووردز
    ريد كاربت حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2026
    حنان مطاوع من كواليس حفل جوي أووردز
    صبا مبارك
    شاروخان في حفل جوي أووردز
    ميلي بوبي براون
    ميلي بوبي براون في حفل جوي أووردز 2026
    محمد فضل شاكر
    هيذر جراهام

كتب- مروان الطيب:

حضر عدد كبير من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء بين أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، والنجمة غادة عبد الرازق، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.
ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

Joy Awards موسم الرياض تركي آل الشيخ مي عمر فيفي عبده شاروخان

