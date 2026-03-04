إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 مارس 2026

كتب : أحمد الخطيب

02:19 م 04/03/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 8314 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8391 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7342 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6293 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 58736 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر الجنيه الذهب

