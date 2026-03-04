إعلان

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

02:13 م 04/03/2026

مؤشر البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.18% عند مستوى 46642 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 17.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 18.03 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 129.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.03% عند مستوى 46725 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

