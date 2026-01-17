إعلان

"بتعدلها الفستان".. فيفي عبده تخطف الأنظار مع ابنتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026

مروان الطيب

07:02 م 17/01/2026
    بوسي شلبي في حفل جوي أووردز 2026
    بوسي شلبي مع فيفي عبده وابنتها في حفل جوي أووردز
    بوسي شلبي مع فيفي عبده وابنتها
    الإعلامية بوسي شلبي
    بوسي شلبي
    فيفي عبده وابنتها

كتب- مروان الطيب:

حضرت الفنانة فيفي عبده حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيفي عبده خلاله وهي تقوم بتعديل فستان ابنتها على الريد كاربت، والتقطوا سويا العديد من الصور التذكارية.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.
ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

