ميلي بوبي براون عن حفل "Joy Awards" 2026: "لم أحضر حفل بهذه الضخامة من قبل"

كتب : مروان الطيب

06:54 م 17/01/2026
    ميلي بوبي براون في حفل جوي أووردز 2026
    النجمة العالمية ميلي بوبي براون

يستضيف حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في دورته السادسة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، النجمة العالمية ميلي بوبي براون.

أعربت ميلي بوبي براون عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية وحضورها حفل توزيع جوائز جوي أووردز، وتحدثت ميلي عن كونها المرة الأولى التي تحضر بها حفل فني بهذه الضخامة، وعن سعادتها بمقابلة جمهورها ومحبيها في الشرق الأوسط

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

