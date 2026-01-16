أمير المصري يحتفل بنجاح فيلم "Giant" ويوجه التحية للجمهور

كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم العالمي أمير المصري بنجاح فيلمه "Giant" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي في الشرق الأوسط والعالم ويحقق نجاحا ملحوظا بشباك التذاكر.

نشر أمير المصري صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "من قلبي بشكر كل الناس اللي شافت الفيلم في السينما، سواء في بريطانيا أو الخليج أو مصر، دعمكم فارق معايا جدا والله".

كواليس فيلم "Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أعمال ينتظر عرضها أمير المصري قريبا

يشارك أمير المصري بعدد من الأعمال العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والكوميديا "Alone Together".

