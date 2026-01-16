إعلان

بعد حضورها مسرحية "الأرتيست".. ماذا قالت إلهام شاهين عن زينات صدقي؟ (صور)

كتب- هاني صابر:

01:14 م 16/01/2026
    الهام شاهين وخالد عبدالعزيز واشرف زكي
    أبطال مسرحية الارتيست

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في مسرحية "الأرتيست" بعد مشاهدتها في الأوبرا بصحبة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ونشرت إلهام، صورا من حضورها للمسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حضرت مسرحية الأرتيست بمسرح الهناجر بالأوبرا بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة السابق، ونقيب الفنانين د. أشرف زكي".

وأوضحت: "سعدت جدا جدا بالعرض الرائع الذي يحكي عن حياة الفنانة المصرية المحبوبة جدا زينات صدقي.. وتبدأ الأحداث بحدث هام جدا وهو إبلاغها بتكريمها من الرئيس في عيد الفن بعد أن توارت عن الأضواء وضحت بعمرها كله للفن الذي كان أجمل ما في حياتها، وانتهى العرض بصوتها الحقيقي فى لقاء تليفزيوني تتمنى أن تراها عائلتها التي تبرأت منها بسبب الفن وهى تكرم من رئيس الدولة".

وتابعت: "حالة إنسانية جميلة جدا عشناها مع فنانة أسعدتنا ووضعت البسمة على وجوهنا.. الله يرحمها ويرحم كل أهل الفن الذين أسعدونا سنين طويلة بفنهم الجميل.. لن ننساهم أبدا وسيكونوا معنا دائما من خلال فنهم".

وأضافت: "تحية كبيرة لكل الفنانين بهذا العرض.. كلهم رائعين بلا إستثناء.. برافو للكاتب والمخرج جدا وبرافو لمسرح الدولة.. عمل مشرف جدا جدا جدا.. ستظل مصر دائما منارة للفن والإبداع والثقافة والفكر.. فخورة جدا بهذا العرض المسرحي الراقي.. وأتمنى من كل قلبي عودة عيد الفن لنحتفي بنجومنا الكبار الذين أعطوا عمرهم للفن في حياتهم وليس بعد رحيلهم".

