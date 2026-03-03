في بيت ريفي هادئ بقرية "اللواء صبيح" في قلب مركز الفرافرة، تحولت لحظات اللهو العفوية إلى مأساة هزت أركان محافظة الوادي الجديد، بعد أن خطف "تسمم مشروب الطاقة" روح طفلة لم تتجاوز الثلاث سنوات.

صرخات في ليل الهدوء

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة نتيجة حالة تسمم غذائي، وتحويل أربعة أطفال آخرين لتلقي العلاج خارج المحافظة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص تدهور الحالة الصحية للطفلة بشرى دياب محمود، 3 أعوام، بعد تناولها مشروب طاقة بمنزلها في قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة، ما أدى إلى وفاتها منذ قليل، بينما قررت مستشفى الفرافرة المركزي تحويل باقي الأطفال الأربعة المصابين إلى مركز السموم بأسيوط نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة وأسماء الأطفال

ووفق أقوال أولياء أمورهم في بلاغهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي، تعرض الأطفال لحالة تسمم غذائي حادة عقب تناول مشروب طاقة داخل منزلهم بقرية اللواء صبيح، وكانت حالتهم الصحية سيئة عند وصولهم إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات تناول مشروب طاقة داخل القرية وتحديد المسؤوليات القانونية.