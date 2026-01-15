نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورا من كواليس مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه على شاشاتها ضمن سباق شهر رمضان لعام 2026، ويواصل صناعه تصويره.

مسلسل على قد الحب، يجمع من جديد النجمين نيللي كريم وشريف سلامة، بعدما قدما معا مسلسل فاتن أمل حربي، وفيلم جوازة ولا جنازة المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة المسلسل: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبدالغني، يوسف حشيش وآية سليم، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.