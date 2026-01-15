إعلان

رمضان 2026.. 12 صورة من كواليس مسلسل "على قد الحب"

كتب : منى الموجي

05:04 م 15/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 12 صورة
    شريف سلامة في مسلسل على قد الحب
  • عرض 12 صورة
    شريف سلامة وميمي جمال
  • عرض 12 صورة
    شريف سلامة
  • عرض 12 صورة
    أحمد ماجد
  • عرض 12 صورة
    الفنان شريف سلامة
  • عرض 12 صورة
    من كواليس مسلسل على قد الحب
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم في كواليس مسلسل على قد الحب
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم وشريف سلامة
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 12 صورة
    مسلسل على قد الحب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورا من كواليس مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه على شاشاتها ضمن سباق شهر رمضان لعام 2026، ويواصل صناعه تصويره.

مسلسل على قد الحب، يجمع من جديد النجمين نيللي كريم وشريف سلامة، بعدما قدما معا مسلسل فاتن أمل حربي، وفيلم جوازة ولا جنازة المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.
ويشارك في بطولة المسلسل: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبدالغني، يوسف حشيش وآية سليم، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

مسلسل على قد الحب نيللي كريم شريف سلامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
حكايات الناس

سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات