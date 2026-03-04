قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولا امتلاك ترسانة صاروخية ضخمة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات إعلامية الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الحرب على إيران.

وأشار روبيو إلى أن إيران كانت تتلاعب بهم خلال المفاوضات، وأن قرار شن الحرب على إيران يتفق مع الدستور الأمريكي.

مسيّرة إيرانية تضرب موقف سيارات مجاورا للقنصلية الأمريكية في دبي

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن مسيّرة ضربت موقف سيارات مجاورًا لمبنى القنصلية الأمريكية في دبي، ثم اندلع حريق في المكان.

ولفت الوزير الأمريكي، إلى أن ترامب كان عازما على ألا تكون إيران هي المبادرة بشن الحرب عليهم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستدمر كافة الصواريخ الإيرانية وكل منصات الإطلاق لديهم.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن ترامب اختار التوقيت الأفضل لشن الحرب على إيران، موضحًا: "نريد التخلص من كافة الأسلحة الإيرانية".