قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن سؤال ماذا بعد إيران؟، هو الأخطر في مسار الصراع الحالي، مؤكدًا أن الخطر الأكبر لا يتمثل في إيران وحدها، بل في عملية توسيع رقعة الصراع لتشمل المنطقة بأكملها.

وأوضح " الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن الإجابة عن سؤال "ما بعد إيران" لا تنفصل عن قراءة ما جرى في المنطقة خلال الـ20 إلى الـ25 سنة الماضية، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس وليد اللحظة، بل جزء من تخطيط ممتد استهدف شمال المنطقة العربية على مراحل متتابعة.

ولفت إلى أن المشهد في سوريا بات معروفًا للجميع، سواء من حيث الواقع الداخلي أو طبيعة الوجود الأمريكي والإسرائيلي، وقبلها العراق الذي سقط مبكرًا ضمن هذا المسار.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن إيران، رغم كونها دولة غير عربية، تظل رقمًا مؤثرًا وقوة يحسب لها حساب في معادلات الشرق الأوسط، ولديها ثقل استراتيجي وتاريخ طويل من التوتر مع منطقة الخليج، وهو ما جعلها هدفًا رئيسيًا في هذا التخطيط.

وأكد أن استهداف إيران لا يمكن فصله عما يجري في محيطها الإقليمي الأوسع.

وأشار "الجلاد" إلى أن ما يحدث في السودان، وأرض الصومال، وإثيوبيا، والمؤامرات المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي، ثم امتداد الخط باتجاه ليبيا، يعكس بوضوح وجود حزام صراعات متصل، وليس أزمات منفصلة أو عشوائية.

وتساءل قائلًا: "هل نحتاج إلى وضوح أكثر من ذلك؟"، معتبرًا أن تسلسل الأحداث يكشف أن العراق سقط، ثم سوريا، والآن يُراد لإيران أن تسقط.

وأكد أن التحركات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد أيضًا إلى جنوب شرق إفريقيا وليبيا، في إطار استهداف ما وصفه بـ"قلب المنطقة"، مشددًا على أن المستهدف الحقيقي ليس دولة بعينها، بل الإقليم كله.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه بالتأكيد على أن ما يجري يعكس مشروعًا واسع النطاق لإعادة تشكيل المنطقة سياسيًا وأمنيًا، محذرًا من أن المرحلة المقبلة قد تحمل مخاطر أكبر إذا استمر هذا المسار دون وعي جماعي بحقيقة ما يحدث.

