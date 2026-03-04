قال الدكتور كاظم ياور، الباحث في السياسات الاستراتيجية، إن الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تمثل تصعيدًا شاملًا ومتعدد الأبعاد، وليس مجرد مواجهة محدودة بين الطرفين، مضيفًا أن السيناريوهات المستقبلية مرتبطة بعدة عوامل أساسية، تشمل السياسة والاقتصاد والأمن العسكري والعلاقات الدولية، سواء بالنسبة لإيران أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي السيناريوهات المتوقعة للحرب الإيرانية الأمريكية؟

وأوضح "ياور" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك احتمالين رئيسيين للأحداث القادمة: السيناريو الأول يعتمد على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية للضغط على إيران، وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وقبول شروطها، بما في ذلك التنازلات في ملفات النووي والصواريخ الباليستية.

وأضاف: أما السيناريو الثاني، فهو أكثر خطورة، ويتعلق بحرب شاملة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، ما قد يخلق ردود فعل شاملة ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، خاصة دول الخليج ومصر.

ما هي تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على الاقتصاد المصري؟

وأشار "الباحث" إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كبيرة، خاصة على مصر التي تعتمد بشكل أساسي على قناة السويس للواردات والملاحة البحرية، فاضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين على السفن قد يؤدي إلى زيادة النفقات وتراجع الاستثمارات والسياحة، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد البلاد على استيراد الطاقة.

وحذر الدكتور كاظم ياور، من أن أي موقف سياسي لمصر يميل لصالح طرف على حساب الآخر قد يكون له انعكاسات سياسية كبيرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن العلاقات بين الدول الإقليمية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يضمن مصالح مصر ومصالح شركائها.

متى تنتهي الحرب الإيرانية الأمريكية؟

وأكد الباحث الاستراتيجي، أن الحل الأمثل يكمن في التحرك الدبلوماسي الاستراتيجي المشترك بين مصر والدول الخليجية وتركيا، بهدف التوصل إلى حلول تقلل من مخاطر الحرب الشاملة، مضيفًا أن الهدف هو إقناع صانعي القرار في إيران بالعودة إلى تسويات سياسية تفاوضية تحفظ الاستقرار الداخلي الإيراني وتحد من تمدد الفوضى، بما يساهم في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم الدكتور كاظم ياور، حديثه بأن أي اضطرابات كبيرة في إيران ستؤثر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدول المجاورة مثل: مصر والعراق ودول الخليج وتركيا وأذربيجان، مما يجعل إدارة هذه الأزمة ضرورة استراتيجية لضمان استقرار المنطقة.

