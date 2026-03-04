قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن إسرائيل ستتصرف بشكل حاسم فيما يتعلق بصواريخ حزب الله.

وأضاف دانون في تصريحات إعلامية الأربعاء، أن على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله وتتصرف الآن لوقف التصعيد، مؤكدًا أنه لا مكان آمنا لممثلي النظام الإيراني في لبنان وعليهم المغادرة.

وأشار مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إلى أن إيران علقت عمل مفتشي الوكالة الذرية وشيدت منشآت نووية سرية تحت الأرض، وهو ما يؤكد أن برنامجها غير سلمي.

وأوضح دانون، أن القصف الإيراني الذي طال العديد من البلدان ينم عن يأس، لافتًا إلى أنهم يعملون على تقويض القدرات الصاروخية لإيران.

وأكد المندوب الإسرائيلي، أنهم يؤمنون بأن الشعب الإيراني يستحق مستقبلًا أفضل وقيادة مختلفة، وأنهم سيهيئون الظروف اللازمة من أجل أن يبني الشعب الإيراني مستقبلًا أفضل.

وذكر مندوب إسرائيل، إنه في نهاية الحرب سيأتي دور الدبلوماسية، وحينها سيتم الاتفاق على آلية تجعل من إيران دولة لا تمثل أي تهديد.