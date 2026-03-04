إعلان

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: نسيطر تقريبا على الأجواء الإيرانية

كتب : عبدالله محمود

01:32 ص 04/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن إسرائيل ستتصرف بشكل حاسم فيما يتعلق بصواريخ حزب الله.

وأضاف دانون في تصريحات إعلامية الأربعاء، أن على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله وتتصرف الآن لوقف التصعيد، مؤكدًا أنه لا مكان آمنا لممثلي النظام الإيراني في لبنان وعليهم المغادرة.

وأشار مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إلى أن إيران علقت عمل مفتشي الوكالة الذرية وشيدت منشآت نووية سرية تحت الأرض، وهو ما يؤكد أن برنامجها غير سلمي.

وأوضح دانون، أن القصف الإيراني الذي طال العديد من البلدان ينم عن يأس، لافتًا إلى أنهم يعملون على تقويض القدرات الصاروخية لإيران.

وأكد المندوب الإسرائيلي، أنهم يؤمنون بأن الشعب الإيراني يستحق مستقبلًا أفضل وقيادة مختلفة، وأنهم سيهيئون الظروف اللازمة من أجل أن يبني الشعب الإيراني مستقبلًا أفضل.

وذكر مندوب إسرائيل، إنه في نهاية الحرب سيأتي دور الدبلوماسية، وحينها سيتم الاتفاق على آلية تجعل من إيران دولة لا تمثل أي تهديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
أخبار مصر

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة