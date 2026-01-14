رضا البحراوي يدعم منتخب مصر: "إحنا وراكم دايمًا واللي جاي خير"

حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي على دعم منتخب مصر بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد.

ونشر رضا البحراوي صورة بتي شيرت منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ده منتخب مصر… لا نتيجة تهزه ولا خسارة تكسره إحنا وراكم دايمًا، واللي جاي خير بإذن الله".

يذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائي كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في دور نصف النهائي.

