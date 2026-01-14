إعلان

رضا البحراوي يدعم منتخب مصر: "إحنا وراكم دايمًا واللي جاي خير"

كتب : معتز عباس

09:32 م 14/01/2026

رضا البحراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي على دعم منتخب مصر بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد.

ونشر رضا البحراوي صورة بتي شيرت منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ده منتخب مصر… لا نتيجة تهزه ولا خسارة تكسره إحنا وراكم دايمًا، واللي جاي خير بإذن الله".

يذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائي كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في دور نصف النهائي.

رضا البحراوي على انستجرام

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يعلق (صور)

"قمر في الأبيض".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة

رضا البحراوي منتخب مصر انستجرام رضا البحراوي نتيجة مباراة مصر والسنغال مباراة منتخب مصروالسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان