رحلت عن عالمنا الفنانة والإعلامية إيناس الليثي مساء أمس الجمعة، بعد مسيرة جمعت بين العمل الفني والإعلامي.

أبرز محطات إيناس الليثي الفنية

وفي هذا السياق، يعرض "مصراوي" مجموعة من الصور للفنانة الراحلة، التي توثق أبرز محطاتها الفنية وإطلالاتها المختلفة.

نعي نجوم الفن للفنانة الراحلة

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الفنان أكرم حسني، الراحلة، عبر حسابه، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا إيناس ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

كما كتبت الفنانة دنيا سامي رسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، نعت فيها الراحلة، قائلة: "ربنا يصبرنا على فراقك يا إيناس، وحقيقي مش بيمشي غير الناس الطيبة الجدعة الحنينة اللي زيك.. مش قادرة أستوعب ولا أصدق، بس ما نتعزش على اللي خلقك.. ادعولها كتير أوي".

آخر أعمال إيناس الليثي الفنية

وخاضت إيناس الليثي تجربة التمثيل في عدة أعمال درامية، أبرزها مسلسل "مملكة يوسف المغربي"، إلى جانب أعمال أخرى مثل "نوايا بريئة"، "واكلينها" و"العة"، وكان آخر ظهور لها عام 2020 بمسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد ومصطفى قمر ومي سليم وأمير كرارة وخالد الصاوي ومحمد لطفي.

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنان التركي إبراهيم يلدز بطل مسلسل "اسمعني"

دنيا سامي تودع إيناس الليثي بكلمات مؤثرة: "مش بيمشي غير الطيبين"