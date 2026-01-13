درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

خضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت دانييلا في الصور بشهور حملها الأخيرة مع زوجها ناصيف زيتون، والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة وكتبت: "9 شهور من حملي".

آخر مشاركات دانييلا رحمة الفنية

كانت آخر مشاركات دانييلا رحمة بمسلسل "نفس" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدمًا في طريقها.

