"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها ناصيف زيتون

كتب- مروان الطيب:

08:44 م 13/01/2026
    دانييلا رحمة مع زوجها
    دانييلا رحمة من أحدث جلسة تصوير
    دانييلا رحمة من أحدث ظهور
    دانييلا رحمة وسط الطبيعة
    دانييلا رحمة
    دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة

خضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت دانييلا في الصور بشهور حملها الأخيرة مع زوجها ناصيف زيتون، والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة وكتبت: "9 شهور من حملي".

آخر مشاركات دانييلا رحمة الفنية

كانت آخر مشاركات دانييلا رحمة بمسلسل "نفس" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدمًا في طريقها.

دانييلا رحمة نجوم الفن

