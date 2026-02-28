إعلان

وفاة الفنانة إيناس الليثي

كتب : مروان الطيب

01:21 ص 28/02/2026 تعديل في 01:48 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي
  • عرض 8 صورة
    إيناس الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة زينب العبد عن رحيل الفنانة والإعلامية إيناس الليثي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

نشرت زينب العبد صورة لـ إيناس الليثي وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بجد مش قادرة أصدق يا إيناس أنا مش مستوعبة أنا مخضوضة مش قادرة اقوم من مكاني، لا حول ولا قوة إلا بالله اختي وصحبتي ماتت ايناس الليثي ماتت".

من هي إيناس الليثي

بدأت إيناس الليثي مشوارها كمذيعة راديو بمحطة "بانوراما FM"، ثم انتقلت للعمل في قناة "Mbc مصر" وقدمت برنامج "أحسن ناس"، ثم انتقلت لقناة "المحور " وقدمت برنامج بعنوان " الطبيب " في الفترة من 2014-2015.

كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "نوايا بريئة" عام 2016، مسلسل "قانون عمر" عام 2018، وكانت آخر مشاركاتها بمسلسل "مدرسة الحب ج3” عام 2020

آخر مشاركات زينب العبد الفنية

كانت آخر مشاركات زينب العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشاركها البطولة مجموعة من ألمع النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.

567


اقرأ ايضا:
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا

باللغة العربية.. شاكيرا تروج لحفلها في الأهرامات أبريل المقبل

إيناس الليثي وفاة إيناس الليثي MBC مصر زينب العبد رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة الفنانة إيناس الليثي
دراما و تليفزيون

وفاة الفنانة إيناس الليثي

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
حوادث وقضايا

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر
زووم

ياسر جلال وتامر حسني وصبا مبارك في عزاء والد الفنانة مي عمر
صلاح دياب: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل.. أنا نافستها في الزراعة"
أخبار وتقارير

صلاح دياب: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل.. أنا نافستها في الزراعة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل