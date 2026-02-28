خالد يوسف ومنة شلبي وغادة عبد الرازق..نجوم الفن في عزاء والد الفنانة مي عمر

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة زينب العبد عن رحيل الفنانة والإعلامية إيناس الليثي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

نشرت زينب العبد صورة لـ إيناس الليثي وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بجد مش قادرة أصدق يا إيناس أنا مش مستوعبة أنا مخضوضة مش قادرة اقوم من مكاني، لا حول ولا قوة إلا بالله اختي وصحبتي ماتت ايناس الليثي ماتت".

من هي إيناس الليثي

بدأت إيناس الليثي مشوارها كمذيعة راديو بمحطة "بانوراما FM"، ثم انتقلت للعمل في قناة "Mbc مصر" وقدمت برنامج "أحسن ناس"، ثم انتقلت لقناة "المحور " وقدمت برنامج بعنوان " الطبيب " في الفترة من 2014-2015.

كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "نوايا بريئة" عام 2016، مسلسل "قانون عمر" عام 2018، وكانت آخر مشاركاتها بمسلسل "مدرسة الحب ج3” عام 2020

آخر مشاركات زينب العبد الفنية

كانت آخر مشاركات زينب العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشاركها البطولة مجموعة من ألمع النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.



